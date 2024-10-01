Общество

Почти 400 соотечественников из 14 стран переехали в Псковскую область с начала года

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым руководитель центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова рассказала, что с момента открытия центра в Псковской области более тысячи человек получили поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Центр востребован как у людей, которые уже переехали в Псковскую область, так и у тех соотечественников, которые только планируют переезд», - рассказала Наталья Тудакова.

Она проинформировала, что в этом году на территорию Псковского региона уже прибыли 374 соотечественника из 14 стран. Преимущественно граждане переезжают из Туркменистана, Латвии и Армении. Из недружественных стран переехали 112 человек, в основном из Латвии.

Центр «Соотечественник» оказывает содействие прибывшим гражданам в вопросах миграционного учета и временной регистрации граждан, жилищного обустройства, трудоустройства и социальной адаптации. Кроме того, специалисты центра оказывают поддержку и полное консультационное правовое сопровождение соотечественникам на территории региона.

Руководитель учреждения рассказала, что для оперативного решения проблем переселенцев центром выстроено взаимодействие с управлением по вопросам миграции, с паспортно-визовым сервисом, исполнительными органами региона, ПсковГУ, Ассамблеей народов России, Псковской епархией, казачеством и другими общественными организациями.

Одно из ключевых направлений работы центра — информирование соотечественников за рубежом об имеющихся мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать при переезде. Разъяснительная работа проводится, в том числе, посредством организованных на базе представительств МВД РФ за границей презентаций и видеовстреч.

Михаил Ведерников отметил активную помощь центра в трудоустройстве соотечественников. С января по август этого года в Псковскую область переехали 5 врачей, 7 медицинских работников, 19 педагогов, инженеры и другие специалисты. «Почти 70% переселенцев — это люди трудоспособного возраста. Из них 76% имеют высшее и среднее профессиональное образование, поэтому они очень активно вовлекаются в экономическую жизнь региона», — отметила Наталья Тудакова.

Она подчеркнула, что трудоустройство каждого человека отрабатывается индивидуально. «Для его ускорения мы организуем встречи граждан с работодателями, проводим экскурсии на предприятия. Те, кто желает развивать собственное дело, взаимодействуют с центром "Мой бизнес“, который работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство“. У нас уже есть примеры соотечественников-предпринимателей. Например, Анна Алабашева из Латвии открыла в Псковской области производство женской одежды и активно привлекает на работу своих же соотечественников, переезжающих к нам. Много семей заняты в аграрном секторе», — рассказала Наталья Тудакова.

Губернатор со своей стороны рекомендовал активнее знакомить переселенцев из-за рубежа с программой «Псковский гектар». Она заработает в следующем году и подразумевает целый ряд мер поддержки. «Это еще один хороший аргумент для востребованных в Псковской области специалистов закрепиться в регионе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение Михаил Ведерников поблагодарил Наталью Тудакову и коллектив центра «Соотечественник» за работу: «Я неоднократно слышал от людей, которые переехали в Псковскую область, положительные отзывы о вашей работе. Они говорят, что действительно чувствуют, что вернулись домой. Им оказывается должное внимание и сопровождение, проводятся консультации и разъяснения. Это дорогого стоит, потому что вы — первые, с кем эти люди сталкиваются на нашей земле».

Напомним, Центр содействия переселению «Соотечественник» начал работу в Псковской области 1 апреля 2024 года. Он располагается в Пскове по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 10, помещение 1040.

Телефон для связи +7 (8112) 33-10-83. E-mail: centr_sootechestvennik@pskov.ru.

График работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.