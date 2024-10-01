Общество

Модный показ с участием полуфиналисток фестиваля красоты прошел в Пскове

Модный показ с участием полуфиналисток фестиваля красоты прошел в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

В минувшие выходные полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков 2024» впервые вышли на подиум и продемонстрировали новую коллекцию бренда Mango.

Участницы показали повседневную одежду, праздничные наряды и верхнюю одежду. В рамках мероприятия они устроили экспресс-фотосессию и презентацию коллекции для всех желающих.

«Полуфиналистки, несмотря на первый выход на подиум, держались уверенно и приветствовались аплодисментами зрителей!» – отметили организаторы.