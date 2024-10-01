Общество

Псковская молодежь может принять участие в конкурсе проектов в сфере охраны здоровья

Открыта регистрация участников на всероссийский конкурс социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Конкурс направлен на профилактику употребления наркотиков среди подростков и прививает молодежи традиционные духовно-нравственные ценности.

К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 лет до 21 года.

Конкурс пройдет следующих номинациях:

«Оберегай» – формирование ценностей здоровья среди школьников и профилактика употребления ПАВ;

«Дыши легко» – профилактика табачных/никотиновых зависимостей, курения;

«Культура трезвости» – профилактика употребления алкоголя;

«Здоровое поколение» – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;

«Безопасность в сети» – профилактика компьютерной, игровой зависимости и вовлечения в деструктивные сообщества в соцсетях.

Участники пройдут двухмесячное обучение, после чего приступят к подготовке и реализации проектов с сопровождением специалистов и федеральных экспертов.