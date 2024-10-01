Общество

В Пскове пройдёт молодёжный трек-поход дистанцией в 20 километров

Трек-поход «Молодёжный» пройдёт для всех желающих в Пскове 6 октября. Участникам предстоит пройти маршрут от Никольского храма в Любятово до деревни Черняковицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В этом году маршрут похода увеличили вдвое — с 10 до 20 километров. Участников ожидает увлекательное путешествие в приятной компании. Опытный экскурсовод по пути к месту привала будет делиться увлекательными историями о местных достопримечательностях. В завершение маршрута участники смогут насладиться песнями у костра и, конечно же, горячим и сытным обедом с чаем.

Организаторы предупреждают, что часть похода будет проходить по участкам с грязными и водянистыми тропинками, поэтому всем желающим присоединиться необходимо подготовить удобную, непромокаемую и тёплую одежду и обувь. Также стоит взять с собой походный набор посуды.

Полный список всех вещей, которые организаторы рекомендую взять с собой, можно узнать в положении. Участие и горячие питание предоставляется бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке.