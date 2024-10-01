Общество

Изменилось расписание движения пригородных поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово

Расписание движения пригородных поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово – Великие Луки изменится в связи с ремонтными работами в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

9, 23 и 30 октября отменяются поезда №6804 Великие Луки – Нелидово, №6803 Нелидово – Великие Луки.

3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 октября отменяется пригородный поезд №6804 Великие Луки – Нелидово.

4 и 7 октября:

поезд №6804 Великие Луки – Нелидово проследует до станции Земцы;

поезд №6803 Нелидово – Великие Луки отправится от станции Земцы.

11, 14, 18, 21, 25 и 28 октября поезд №6804 Великие Луки – Нелидово проследует до станции Западная Двина.

7, 14, 21 и 28 октября поезд №6951 Нелидово – Великие Луки отправится от станции Земцы.