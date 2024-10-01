Общество

Псковские педагоги представляют регион на всероссийском форуме классных руководителей

Восемь педагогов из Псковской области представляют регион на Всероссийском форуме классных руководителей, который проходит в Москве. В этом году мероприятие объединило 1000 классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО из 89 регионов Российской Федерации и города Байконура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Классные руководители из Печорского и Опочецкого муниципальных округов, Себежского и Пустошкинского районов, Пскова и Великих Лук прошли многоэтапный отбор среди 40 тысяч педагогов. Он включал тестирование по основам педагогики, классному руководству и педагогическим ситуациям, а также видеовизитку.

Кроме того, в состав делегации от региона вошли представители органов местного управления в сфере образования, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, педагогического сообщества региона.

«Перед началом форума чувствуется легкое волнение, смешанное с ожиданием. Я очень надеюсь завести новые знакомства и обменяться опытом с более опытными коллегами, а также узнать о лучших практиках в образовании. Для меня форум — это важный шаг в моем профессиональном развитии», — делится впечатлениями педагог из Печорской школы №3 Дарья Саханкова.

Среди ключевых тем Всероссийского форума классных руководителей — воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, взаимоотношения в педагогическом коллективе, безопасность учителей и учеников, инструменты и подходы к профориентации. Обсуждать эти и другие вопросы участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

Всероссийский форум классных руководителей проводится соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатором форума выступает Министерство просвещения РФ. Добавим, повышение престижа профессии учителя является одной из ключевых задач национального проекта «Образование».