Общество

Мероприятие «Люди элегантного возраста» в Пскове собрало 40 участников

В честь Дня пожилого человека в Псковском городском молодежном центре 2 октября состоялось мероприятие «Люди элегантного возраста», которое собрало более 40 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежном центр

Для гостей праздника прозвучали песни в исполнении творческого коллектива «серебряных волонтеров», стихи и даже танцы. «Серебряные волонтеры» - активные граждане 55 лет и старше, которые приняли участие в образовательной программе «Школа серебряных волонтёров "Академия добра"» на базе молодежного центра. В ходе занятий и родилась идея – устроить творческий вечер, приуроченный ко Дню пожилого человека.

После концертной программы участники мероприятия смогли выпить чай с пирогами и пообщаться в теплой дружественной обстановке.

Организаторы мероприятия – псковское представительство благотворительного фонда помощи пожилым людям «Долго и счастливо», Псковский городской молодежный центр, «серебряные волонтеры» и активные участники клуба по интересам «Планета».

Также в преддверии Дня пожилых людей для желающих проводились бесплатные экскурсии в «Домике Искры» (музей Владимир Ленина), где пожилые люди смогли узнать об истории этого исторического объекта, а заодно запастись яблоками, которые собрали для них волонтеры фонда «Долго и счастливо» - школьники и студенты.

Напоминаем, что одинокие пожилые люди старше 55 лет, проживающие в Пскове и области, по-прежнему могут обратиться в региональное представительство благотворительного фонда «Долго и счастливо» за продуктовой, лекарственной, волонтерской и консультативной поддержкой.