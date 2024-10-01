Общество

Лоси, медведь и рысь попали в фотоловушки в Полистовском заповеднике

Сотрудники Полистовского заповедника опубликовали новые кадры с фотоловушек. Изображения Псковской Ленте Новостей предоставили в заповеднике.

«Чтобы встретить дикого зверя, желательно найти следы, стоять очень тихо и прислушиваться. Дикие животные выходят на охоту и поиск еды в сумерках. Лучшие места: по краю полей, на опушках, это наиболее часты места кормежки. Животные не ищут корм в глухом лесу. Например, мелких животных – лис, енотовидных собак можно увидеть вечером на полях, где скошена и убрана трава. Бобра можно увидеть у плотины, которые они тоже строят по вечерам. В конце августа – начале сентября вечером и рано утром слышны звуки, которые издают лоси во время гона, для этого можно даже на машине приехать в лес, заглушить мотор, выключить фары и подождать. Если вы услышите «оханье» или «кашель», вероятно, это лось», – рассказал государственный инспектор Полистовского заповедника Сергей Лосев.

При этом нужно помнить, что встреча с лосем может быть опасна, особенно во время гона или весной, когда лосихи выходят с телятами. Поэтому, если задача обратная – не встретить дикое животное, нужно вести себя в лесу шумно, отметили в заповеднике.