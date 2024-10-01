Общество

Свыше 3600 тонн молока надоили на Бежаницком предприятии

Специалист из Псковской области в сфере животноводства Мария Ермакова участвует в 3-м Всероссийском конкурсе на звание лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие проходит в Москве на базе Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Зоотехник-селекционер Мария Ермакова работает на предприятии «Ударник» Бежаницкого муниципального округа. В хозяйстве свыше 700 голов рогатого скота, валовой надой по итогам 9 месяцев составил свыше 3,6 тысяч тонн молока.

Всего участие в конкурсе примут более 100 конкурсантов из 60 регионов России и Республики Беларусь. Лучших по профессии определят в 10-ти номинациях. Испытания предусматривают 4 этапа, в ходе которых конкурсанты продемонстрируют не только теоретические знания, но и практические навыки работы.

Профессиональное мастерство будет оценивать 70 экспертов. В судейскую группу федерального конкурса вошел заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров.

Добавим, представители региона также примут участие во Всероссийском совещании по вопросам племенного животноводства.