Общество

Игорь Иванов: Учителя — настоящие герои, которые каждый день делают важное дело

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов от имени облсовпрофа и от себя лично поздравил педагогов с Днём учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Этот праздник — прекрасная возможность выразить признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию детей и подростков. Вы не просто передаёте знания, но и формируете личность, вдохновляете на достижения и помогаете открывать мир», - сказал Игорь Иванов.

Также в своем поздравлении он отметил, что труд педагогов требует огромной самоотдачи, терпения и мудрости.

«Вы — настоящие герои, которые каждый день делают важное дело, влияя на будущее нашей страны. Мы ценим вашу преданность профессии и стремление к постоянному развитию. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения. Пусть ваша работа приносит радость, а ученики радуют вас своими успехами!» - подытожил председатель облсовпрофа.