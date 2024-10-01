«Дневной дозор»: Можно ли бороться с незаконными граффити на зданиях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с незаконным нанесением граффити. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Псков в последние годы становится одним из туристических центров России и регулярно попадает в топ городов, которые туристы выбирают для путешествий на выходных, в праздничные дни и в отпуске. И, действительно, есть у нас, на что посмотреть: белокаменные храмы, 10 из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи, памятники… Да и чисто внешне Псков год от года становится все краше, «аки Париж». Но, как и в Париже и других европейских столицах, у нас есть визуально слабые места. Например, дома, разрисованные и исписанные краской.
Чего же тут плохого, спросите вы, ведь есть же целый вид искусства — граффити, которое зародилось чуть ли не с античных времен. Граффити, каким мы видим его сейчас, обрело популярность в 70- 80-х годах, особенно в Нью-Йорке. Можно еще вспомнить всемирно известного Бэнкси, который обрел популярность на стыке 90-х - 2000-х. А в Бразилии граффити и вовсе считается национальным достоянием. Особенно много рисунков можно увидеть в Сан-Паулу. Сегодня это одна из мировых столиц граффити и место вдохновения для райтеров со всего мира.
Но вернемся в Псков. Какие-то разрисованные объекты - трансформаторные будки, опоры мостов или унылые бетонные ограждения - действительно радуют глаз своей красотой. Но по большей части то, как выглядят рисунки на тех же жилых домах, едва ли можно назвать искусством. А некоторые «плоды творчества», в частности, надписи, даже представляют опасность, поскольку носят характер скрытой рекламы наркотиков. Что делать? Можно ли бороться с теми, кто разрисовывает и расписывает здания? И как? Можно ли направить творческую энергию «рисовальщиков» в мирное русло? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Нанесение на стены домов различного рода надписей и рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является нелегальной, если, конечно, не было получено разрешение от собственника, отмечает врио начальника пресс-службы управления МВД России по Псковской области Антон Морозов. Ввиду высокой общественной опасности вандализма за несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность. Чаще всего к таким художествам правонарушениям склонны подростки. Многие из них даже не подозревают, что административную ответственность они несут с 16 лет, а уголовной ответственности по уголовной статье «Вандлизм» могут подвергаться с 14.
Фото из соцсетей Антона Морозова
В закрашивании несанкционированных надписей и рисунков на домах участвуют и сотрудники управляющих компаний. Причем зачастую закрашивание является единственным способом скрыть эти художества — краска не смывается, особенно с оштукатуренных стен, объяснил директор управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. Он сказал все, что думает по поводу «рисовальщиков» и возможных путях борьбы с ними.
Надо сказать, что надписи и рисунки на зданиях, особенно на памятниках архитектуры – это проблема не только для Пскова. Недавно Концепцию федерального закона об усилении ответственности за их нанесение обсуждали на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада по вопросам местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Законодатели констатировали, что в ряде субъектов на региональном уровне приняты законы, устанавливающие административную ответственность за нарушение требований к внешнему виду объектов благоустройства, но их нельзя назвать эффективным инструментом в борьбе с граффити. В том числе, потому что установить лицо, совершившее правонарушение, без камер видеонаблюдения достаточно сложно. Законодатели Северо-Запада предложили на федеральном уровне установить обязанность должностных лиц органов внутренних дел составлять протоколы об административных правонарушениях и увеличить штраф за незаконные граффити до 200 тысяч рублей. Ход обсуждения прокомментировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, который вместе со своим коллегой Алексеем Севастьяновым, участвовал в дискуссии.
Архитектор-дизайнер Сергей Станкевич полагает, что нанесение надписей и рисунков на фасад дома — это достаточно большой ущерб для государства, поскольку в идеале, чтобы привести стену дома в эстетичный вид, ее надо перекрашивать полностью, а не замазывать только надпись или рисунок. Поэтому он предлагает поменять подходы к наказанию фасадных «рисовальщиков» и «писарей». Еще один немаловажный момент. По мнению Серея Станкевича, для граффитчиков, которые хотят творчески выразиться, должна быть площадка, где они смогут рисовать без зазрений совести на законных основаниях, и им за это ничего не будет.
Фото: Общественная палата Псковской области
Продолжая мысль Сергея Станкевича о том, что у граффитчиков должна быть площадка для самовыражения, надо напомнить, что в Пскове уже несколько лет проводится фестиваль граффити и стрит-культуры «Плеск», в рамках которого участники создавали муралы на фасадах домов и разрисовывали другие строения. И у нас появились, действительно, крутые объекты, которые преобразили пространство. Директор - худрук Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев двумя руками поддерживает тренд на уличное искусство, но только в том случае, если все это официально, красиво и эстетично. А с матом и подозрительными надписями он предлагает всячески бороться.
По поводу эстетической стороны граффити мнение высказал главный архитектор региона Евгений Шапкин. Граффити как вид искусства имеет место быть. Вопрос в том, как это выглядит и что мы изображаем, отмечает он. Чтобы как-то регламентировать процесс разрисовывания фасадов в Пскове, нужно вводить должность главного художника, полагает Евгений Шапкин (кстати, когда-то она существовала).
Если не хочешь, чтобы твой маленький ребенок разрисовывал дома обои, положи на пол большой лист бумаги или картонную коробку — пусть себе рисует. Так и со стрит-артом. Можно направить творческую энергию уличных «художников» в мирное русло — дать им возможность выразиться на каком-то фестивале, выделить для разрисовывания какие-то неприглядные здания, бетонные заборы. И им хорошо, и город преобразится. Глядишь, и случаев несанкционированного расписывания фасадов будет меньше. Это нормальная практика для многих стран, отмечает Евгений Шапкин. Но что-то подсказывает, что рисуют граффити на официальных площадках и разрисовывают фасады домов не одни и те же люди. Отдельная история со скрытой рекламой подозрительных сайтов. С начала года в нашем регионе за граффити с рекламой наркотиков задержано два человека. Как говорил персонаж из одного известного мультфильма, — маловато будет. А значит, действующие меры ответственности не очень работают.
Татьяна Иванова