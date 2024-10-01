Общество

«Дневной дозор»: Можно ли бороться с незаконными граффити на зданиях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с незаконным нанесением граффити. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псков в последние годы становится одним из туристических центров России и регулярно попадает в топ городов, которые туристы выбирают для путешествий на выходных, в праздничные дни и в отпуске. И, действительно, есть у нас, на что посмотреть: белокаменные храмы, 10 из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи, памятники… Да и чисто внешне Псков год от года становится все краше, «аки Париж». Но, как и в Париже и других европейских столицах, у нас есть визуально слабые места. Например, дома, разрисованные и исписанные краской.

Чего же тут плохого, спросите вы, ведь есть же целый вид искусства — граффити, которое зародилось чуть ли не с античных времен. Граффити, каким мы видим его сейчас, обрело популярность в 70- 80-х годах, особенно в Нью-Йорке. Можно еще вспомнить всемирно известного Бэнкси, который обрел популярность на стыке 90-х - 2000-х. А в Бразилии граффити и вовсе считается национальным достоянием. Особенно много рисунков можно увидеть в Сан-Паулу. Сегодня это одна из мировых столиц граффити и место вдохновения для райтеров со всего мира.

Но вернемся в Псков. Какие-то разрисованные объекты - трансформаторные будки, опоры мостов или унылые бетонные ограждения - действительно радуют глаз своей красотой. Но по большей части то, как выглядят рисунки на тех же жилых домах, едва ли можно назвать искусством. А некоторые «плоды творчества», в частности, надписи, даже представляют опасность, поскольку носят характер скрытой рекламы наркотиков. Что делать? Можно ли бороться с теми, кто разрисовывает и расписывает здания? И как? Можно ли направить творческую энергию «рисовальщиков» в мирное русло? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Нанесение на стены домов различного рода надписей и рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является нелегальной, если, конечно, не было получено разрешение от собственника, отмечает врио начальника пресс-службы управления МВД России по Псковской области Антон Морозов. Ввиду высокой общественной опасности вандализма за несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность. Чаще всего к таким художествам правонарушениям склонны подростки. Многие из них даже не подозревают, что административную ответственность они несут с 16 лет, а уголовной ответственности по уголовной статье «Вандлизм» могут подвергаться с 14.

Фото из соцсетей Антона Морозова

«Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо лишение свободы до трёх лет. За подобные противоправные деяния на псковичей также могут быть составлены протоколы по статье 2.30 закона Псковской области об административных правонарушениях. Граффитчики наказываются штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей. В то же время за нанесение надписей и графических изображений, пропагандирующих употребление и распространение наркотиков, а также за их интернет-рекламу предусмотрена и административная ответственность по статье 6.13 Кодекса об административных правонарушениях, наказываются штрафом до 5000 рублей. За 9 месяцев этого года сотрудниками полиции и волонтерами было выявлено и закрашено около 400 таких надписей. Благодаря камерам видеонаблюдения АПК "Безопасный город" полицейским удается оперативно находить таких авторов».

В закрашивании несанкционированных надписей и рисунков на домах участвуют и сотрудники управляющих компаний. Причем зачастую закрашивание является единственным способом скрыть эти художества — краска не смывается, особенно с оштукатуренных стен, объяснил директор управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. Он сказал все, что думает по поводу «рисовальщиков» и возможных путях борьбы с ними.

«Я считаю, что это приравнивается к вандализму, к порче. Это так же, как кто-то придет и ваш автомобиль разрисует. Это ничем не отличается, что кто-то придет и нарисует на доме какую-то там непонятную штуку. Особенно негативно относимся к распространению какой-то рекламы, особенно рекламы непонятных сайтов, где продают неизвестно, что. Сейчас эта тема уже становится менее актуальной. Несколько лет назад проблема стояла достаточно остро. И даже приходили сотрудники полиции на планерки и обсуждали, что через эти надписи идет реклама и распространение наркотиков. Сейчас, я так понимаю, в связи с более активной работой наших правоохранительных органов таких надписей стало меньше. Я и штрафы, и какие-нибудь обязательные работы для таких людей предусмотрел, чтобы они, например, потрудились сколько-нибудь часов. Может, 100, 200, 300 часов на благо города, чтобы подметали улицы и те же самые фасады покрасили бы нормальной краской в нормальный цвет. Может быть, тогда бы мозгов добавилось».

Надо сказать, что надписи и рисунки на зданиях, особенно на памятниках архитектуры – это проблема не только для Пскова. Недавно Концепцию федерального закона об усилении ответственности за их нанесение обсуждали на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада по вопросам местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

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Законодатели констатировали, что в ряде субъектов на региональном уровне приняты законы, устанавливающие административную ответственность за нарушение требований к внешнему виду объектов благоустройства, но их нельзя назвать эффективным инструментом в борьбе с граффити. В том числе, потому что установить лицо, совершившее правонарушение, без камер видеонаблюдения достаточно сложно. Законодатели Северо-Запада предложили на федеральном уровне установить обязанность должностных лиц органов внутренних дел составлять протоколы об административных правонарушениях и увеличить штраф за незаконные граффити до 200 тысяч рублей. Ход обсуждения прокомментировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, который вместе со своим коллегой Алексеем Севастьяновым, участвовал в дискуссии.

«Все регионы Северо-Запада подтвердили, что проблематика граффити у них есть. Главная проблема — не эстетика, а то, что при помощи граффити распространяются наркотики. Уже вторая проблема — нарушение эстетики фасадов. Все сошлись во мнении, что под уголовную статью никто это не подведет, но повышение штрафа с пяти до десяти тысяч однозначно правильная мера. Нужно с привлечением полиции, чтобы полиция смогла спокойно протоколы составлять».

Архитектор-дизайнер Сергей Станкевич полагает, что нанесение надписей и рисунков на фасад дома — это достаточно большой ущерб для государства, поскольку в идеале, чтобы привести стену дома в эстетичный вид, ее надо перекрашивать полностью, а не замазывать только надпись или рисунок. Поэтому он предлагает поменять подходы к наказанию фасадных «рисовальщиков» и «писарей». Еще один немаловажный момент. По мнению Серея Станкевича, для граффитчиков, которые хотят творчески выразиться, должна быть площадка, где они смогут рисовать без зазрений совести на законных основаниях, и им за это ничего не будет.

Фото: Общественная палата Псковской области

«Как раз на днях подумал о том, что, возможно, просто стоит не то, чтобы даже повышать штрафы или что-то такое. Сам по себе подход к расчету этого штрафа должен быть иным. Если хулигана заставят перекрасить весь фасад, или если ущерб будет соответствующий этому размеру, это будет даже не мелкое хулиганство. Возможно, желание отпадет. Второе, это, конечно, вопрос мест для граффити, для тех, кто не хулиганит, а просто хочет себя выражать. У нас большое количество разных площадок, опор мостов, например, локаций, которые сами по себе заброшены, не подсвечены и так далее. Если эти локации развивать, такая практика есть и в России, и в мире, когда в таких промышленных местах, в том числе под мостами, организуются баскетбольные площадки и прочее. В общем, творчеству нужно давать выход, безусловно. Третье, что я об этом думаю: конечно, сами по себе граффити как явление в городе, в любом городе, которые заметны, особенно большие муралы, не должны делаться просто из-за того, что кому-то так захотелось или сама по себе красивая картинка. Все-таки это большая часть города, воспринимается это уже не просто как картинка, а как часть архитектуры. И объективно это не всегда уместно».

Продолжая мысль Сергея Станкевича о том, что у граффитчиков должна быть площадка для самовыражения, надо напомнить, что в Пскове уже несколько лет проводится фестиваль граффити и стрит-культуры «Плеск», в рамках которого участники создавали муралы на фасадах домов и разрисовывали другие строения. И у нас появились, действительно, крутые объекты, которые преобразили пространство. Директор - худрук Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев двумя руками поддерживает тренд на уличное искусство, но только в том случае, если все это официально, красиво и эстетично. А с матом и подозрительными надписями он предлагает всячески бороться.

«Искусство на зданиях и в советское время было очень развито, и было очень много талантливых вещей сделано на стенах домов и так далее. Я вообще за то, чтобы на зданиях было искусство, но только искусство, а не мат, не скрытая реклама. С этим надо беспощадно бороться. Все, кто расписывает ночью и рисует драконов, это все не имеет никакого отношения не то, что к искусству, а вообще ни к чему. Как правило, это все хулиганство натуральное, с которым нужно, с моей точки зрения, бороться при помощи правоохранительных органов. А вот все остальное, если это красиво, если это официально, если это радует глаз, я только "за"».

По поводу эстетической стороны граффити мнение высказал главный архитектор региона Евгений Шапкин. Граффити как вид искусства имеет место быть. Вопрос в том, как это выглядит и что мы изображаем, отмечает он. Чтобы как-то регламентировать процесс разрисовывания фасадов в Пскове, нужно вводить должность главного художника, полагает Евгений Шапкин (кстати, когда-то она существовала).

«Граффити — это искусство, оно есть во всем мире, оно поддерживается, это нормальная история. Если мы берем Псков, то, наверное, городу нужен главный художник. Необходимо в той или иной степени, каким-то образом это регламентировать. Это самая главная тематика. Были вопросы когда-то с военной темой связанные, с картинами. На мой взгляд, это лично мое мнение, что где-то торцы выглядят неплохо. Особенно если мы берем какие-то трансформаторные подстанции, которые выходят на линию улицы какой-то. Почему нет? По-моему, это неплохо. Это разбавляет как-то визуальное восприятие».

Если не хочешь, чтобы твой маленький ребенок разрисовывал дома обои, положи на пол большой лист бумаги или картонную коробку — пусть себе рисует. Так и со стрит-артом. Можно направить творческую энергию уличных «художников» в мирное русло — дать им возможность выразиться на каком-то фестивале, выделить для разрисовывания какие-то неприглядные здания, бетонные заборы. И им хорошо, и город преобразится. Глядишь, и случаев несанкционированного расписывания фасадов будет меньше. Это нормальная практика для многих стран, отмечает Евгений Шапкин. Но что-то подсказывает, что рисуют граффити на официальных площадках и разрисовывают фасады домов не одни и те же люди. Отдельная история со скрытой рекламой подозрительных сайтов. С начала года в нашем регионе за граффити с рекламой наркотиков задержано два человека. Как говорил персонаж из одного известного мультфильма, — маловато будет. А значит, действующие меры ответственности не очень работают.

Татьяна Иванова