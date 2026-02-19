«Вам следует заткнуться»: Наталья Ильина жёстко принимала кадровые решения

Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина крайне жёстко принимала кадровые решения. У нее был авторитарный стиль управления. Об этом рассказал начальник управления организационной и кадровой работы Андрей Мокрецов в ходе допроса по уголовному делу экс-ректора, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Например, с 2021 года, ближе к концу 2021 года, один из руководителей структурного подразделения попросил принять участие в совещании с Натальей Анатольевной. Мне кажется, там были Надежда Вячеславовна Сиротина (главный бухгалтер - ред.) и Маргарита Игоревна Ефимова (начальник кадров - ред.). Кто-то еще, но я уже не вспомню. И просьба заключалась в том, чтобы доложить Наталье Анатольевне о необходимости пополнения штата этого структурного подразделения. В обязанности штатной единицы входило бы обеспечение информационно-технологической безопасности. И когда я об этом сказал, Наталья Анатольевна сказала, что и так достаточно штатных единиц в этом управлении, все со всем справляются. После этого я повторил: "По моему мнению, все-таки необходимо". И Наталья Анатольевна сказала фразу, которую я очень хорошо запомнил. Она сказала: "По моему мнению, вам необходимо заткнуться"», - вспоминает Андрей Мокрецов.

Начальник управления уточнил, что это был единственный случай, когда Наталья Ильина могла так говорить, после этого она себе такого не позволяла.

«Авторитарный стиль управления являлся залогом успеха Натальи Анатольевны и консолидации коллектива государственного университета. Я наблюдал это лично, потому что именно авторитет и именно жесткий характер руководства позволял решать крайне сложные задачи», - добавил Андрей Мокрецов.

В целом он отметил, что такой стиль управления помогал достигать определённых целей для университета.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.