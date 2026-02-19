 
Экс-ректор ПсковГУ могла передавать полученные от сотрудников деньги высокопоставленным лицам

«Денежные средства необходимо было передавать высокопоставленным лицам, видимо, и в Москве», - сообщил начальник отдела организационной и кадровой работы ПсковГУ Андрей Мокрецов в ходе допроса, отвечая на вопрос, куда экс-ректор вуза Наталья Ильина могла тратить переданные ей средства, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Наталья Анатольевна не говорила, кому она намеревается передать эти денежные средства. Но она говорила о том, что здесь уже не только представительские расходы на мероприятия, но и людям. Не смогу воспроизвести дословно цитату, но по смыслу - необходимо было передать денежные средства высокопоставленным лицам, видимо, и в Москве. В том числе, Наталье Анатольевне они нужны были для обеспечения деятельности университета по взаимодействию с различного рода самыми высокопоставленными лицами, в том числе в неформальной обстановке, например, в местах общественного питания, в ресторанах. Поэтому я понимал примерно, на что тратятся эти деньги, но проверить не мог», - сказал Андрей Мокрецов.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

