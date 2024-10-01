Общество

В Минтрансе РФ объяснили невозможность скорого появления Wi-Fi в самолетах

В Минтрансе признали невозможность появления Wi-Fi в самолетах из-за санкционного давления. Об этом говорится в ответе замминистра Дмитрия Баканова главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, с которым ознакомились «Известий» 4 октября.

«В настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов иностранного и российского производства, эксплуатируемых авиакомпаниями, отсутствует. Вместе с тем ПАО «Аэрофлот» прорабатывает вопрос о технической возможности внедрения оказания услуг беспроводного доступа к сети интернет, однако в действующих реалиях санкционного давления на авиационную отрасль реализация данной услуги крайне сложна с технической точки зрения», — говорится в документе.

В нем отмечается, что предоставление данной услуги на борту воздушного судна сопряжено с установкой сложной и дорогостоящей системы спутниковой связи.

«Установка этого оборудования возможна только при наличии пакета документации, разработанного организацией, имеющей одобрение Федеральных авиационных правил, что затрудняется в связи с отсутствием доступа к документации производителя воздушного судна. Помимо этого, для доступа в интернет потребуется договор с провайдером спутниковой связи, однако данные услуги в сфере авиации в основном предоставляются зарубежными провайдерами», — уточняется в ответе.

Одновременно с этим в Минтрансе сообщили, что ранее министерством в рамках формирования федерального проекта «Комплексное развитие космических информационных технологий» прорабатывались предложения по обеспечению доступа пассажиров самолетов к высокоскоростному интернету, которые были направлены в Госкорпорацию «Роскосмос» и Минцифры России, пишут «Известия».