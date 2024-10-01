Общество

Проверка человека через базы данных: адвокат рассказал законные способы и предостережения

Проверить человека в случае необходимости можно по открытым базам данных, например, судебных дел или реестру ФССП, обращаться же к платным ресурсам следует с осторожностью, сообщил председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры» Андрей Андреев.

«Существуют бесплатные ресурсы, такие как государственные реестры, сайты по проверке задолженностей и иногда даже социальные сети, которые могут предоставить информацию о человеке. Обычно из таких источников можно узнать данные о месте проживания, финансовом состоянии, судебных делах и иногда даже о биографических деталях», - сказал адвокат. Он напомнил, что законность проверки информации зависит от намерений и способов её получения, в большинстве случаев для личной информации требуется согласие человека, пишет РИА Новости.

Так, адвокат указал, что во многих странах открытые реестры судебных дел, государственные базы данных могут включать записи о рождении, смерти, браке и разводе, сайты предоставляют данные о собственниках недвижимости и истории ее продаж.

«Из указанных баз данных можно получить разнообразную информацию: личные данные (ФИО, дата и место рождения, информация о родстве и семейном положении), правовые сведения (наличие судимостей, судебных дел, задолженностей), финансовую информацию (данные о кредитах, ипотеках и задолженностях), социальное присутствие (информация о профессии, учебных заведениях, местах работы, интересах и увлечениях), адресную информацию о месте проживания и предыдущих адресах», - отметил Андрей Андреев.

Он подчеркнул, что проверка человека по базам данных может быть законной, если она осуществляется в рамках определённых правовых норм. «В большинстве случаев, если информация доступна публично и собрана законно, то ее использование для личных нужд не является нарушением закона. Однако важно учитывать степень согласия – если вы собираете информацию о человеке в целях, связанных с его правами (например, для найма), желательно получить его согласие на обработку личных данных. Проверка должна быть обоснована и не должна нарушать чьи-либо права, например, право на частную жизнь» - пояснил адвокат.

Он отметил и существование платных сервисов, которые обещают предоставить данные по ФИО и дате рождения. «Пользоваться такими сайтами можно, но следует быть осторожным: не все ресурсы надёжны, и их данные могут быть устаревшими или собраны незаконным образом. При использовании платных сервисов важно понимать, откуда у них информация, и не нарушать права других людей, - отметил Андрей Андреев.

Важно учитывать правовые риски, предупредил адвокат, ведь проверка с использованием платного сервиса может быть незаконной, если подразумевает сбор конфиденциальной информации без согласия лица. Он рекомендовал перед использованием всегда проверять репутацию сервиса и его политику конфиденциальности.

«Часто платные сервисы используют данные из общедоступных источников, но могут также иметь доступ к специализированным базам данных, которые не всегда являются легитимными. Поэтому будьте внимательны к информации о происхождении данных. Проверка информации о людях через доступные базы данных может быть полезной и даже необходимой, но осуществлять её следует с осторожностью и пониманием правовых норм. Всегда необходимо учитывать этические аспекты и помнить о том, что информация должна использоваться с целью защиты своих интересов и с уважением к личной жизни других людей», - предупредил адвокат.