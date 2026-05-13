Четырех нелегальных мигрантов выявили в Печорском округе

На территории региона сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Печорский» совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили иностранцев, которые находились на территории страны незаконно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После проведения рейдового мероприятия в Печорском муниципальном округе троих иностранных граждан привлекли к административной ответственности за осуществление незаконной трудовой деятельности.

Еще одного мужчину, который незаконно находится на территории страны, сейчас поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего выдворения за пределы Российской Федерации. После выдворения въезд на территорию Российской Федерации нарушителю закроют на срок от 5 до 10 лет.