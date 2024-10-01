Общество

Студенческие отряды провели уборку на мемориале «Скорбящая мать» в Печорах

Международная группа студентов 5 октября посетила Печоры, где приняли участие в уборке мемориала «Скорбящая мать».Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа в своем Telegram-канале.

На базе Псковского государственного университета 3 октября стартовал российско-белорусский слёт студенческих отрядов. В мероприятии приняли участие более 200 бойцов из 35 отрядов, представляющих 12 регионов дружественных стран.

Студенты навели порядок на территории мемориала и почтили память воинов, погибших в годы войны, которые захоронены на Братском кладбище.

Мероприятие направлено на укрепление дружеских связей между российскими и белорусскими студенческими отрядами, а также на сохранение исторической памяти.