Студенческие отряды провели уборку на мемориале «Скорбящая мать» в Печорах

Международная группа студентов 5 октября посетила Печоры, где приняли участие в уборке мемориала «Скорбящая мать».Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа в своем Telegram-канале.
На базе Псковского государственного университета 3 октября стартовал российско-белорусский слёт студенческих отрядов. В мероприятии приняли участие более 200 бойцов из 35 отрядов, представляющих 12 регионов дружественных стран.
Студенты навели порядок на территории мемориала и почтили память воинов, погибших в годы войны, которые захоронены на Братском кладбище.
Мероприятие направлено на укрепление дружеских связей между российскими и белорусскими студенческими отрядами, а также на сохранение исторической памяти.