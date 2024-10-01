Общество

Кто из псковичей больше всего боится коронавируса, выяснили эксперты

6 из 10 псковичей не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, псковичи до 34 лет больше боятся гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, проведшие опрос экономически активного населения и узнавшие у псковичей, боятся ли они сезонных инфекций.

40% псковичей опасаются заразиться коронавирусом: 10% — очень боятся, 30% — немного боятся.

Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (45% против 35% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (7 и 13%). Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

«Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же псковичей, сколько и ковидом (по 40%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (6% против 10% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (42%)», - заключили эксперты.

Время проведения опроса: 29 сентября — 3 октября 2024 года.