Общество

Почти 40% псковичей видят в деньгах свободу – опрос

Для псковичей старше 45 деньги — это необходимость, для молодежи — свобода. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Для 44% псковичей деньги — это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются псковичи старше 45 лет (52%). Деньги — чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (51%).

Для 39% горожан деньги — это свобода. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще говорят это (42%). Респонденты в возрасте до 34 лет также считают, что деньги дают свободу (44%). «Способ стать собой», — заявляют они.

Для 6% деньги — это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Деньги — цель и для псковичей 35—44 лет, об этом сообщил каждый одиннадцатый (9%).

Лишь 2% считают, что деньги — это средство помощи другим людям. Искушением деньги практически никто не считает (менее 1% опрошенных).