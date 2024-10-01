Общество

Псковские курсанты отрабатывали действия при тушении общежития

Псковский филиал Университета ФСИН России и ГУ МЧС России по Псковской области проводят совместные учения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной организации.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Сегодня в образовательной организации прозвучал сигнал пожарной тревоги, оповестивший личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России о начале тренировки по эвакуации людей из административных зданий и жилых помещений.

По легенде учений в огне общежития оказались люди, которые не сумели вовремя покинуть здание, поэтому на территорию образовательной организации прибыли 3 единицы пожарной техники ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате проведенного занятия все «пострадавшие» спасены, план тушения здания филиала отработан в полном объеме.

Отметим, что сегодняшнее мероприятие – один из этапов учений с участием пожарных. На территории Псковского филиала университета они будут проходить в течение 4-х дней. За это время сотрудники и курсанты отработают навыки пользования первичными средствами пожаротушения и продемонстрируют, насколько прочно ими усвоены знания действий во время пожара.