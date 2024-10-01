Общество

Врачебные династии чествовали в Пскове

Чествование врачебных династий прошло в Пскове. Среди награждённых нагрудным знаком Профсоюза работников здравоохранения России «За верность и служение медицине. Медицинская династия» – вице-спикер регионального парламента, в прошлом заведующий хирургическим отделением областной клинической больницы Игорь Дитрих и депутат областного Собрания, главный врач областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общий врачебный стаж семьи Дитрихов составляет 248 лет. На сегодняшний день династия насчитывает 12 медиков, включая двух студентов. «С одной стороны, быть частью семейной династии – это огромная ответственность, потому что я всегда держу в голове, что не могу подвести своего отца и мать, - признался Игорь Дитрих. – Так же и мои дети отвечают не только за себя, но и за профессиональную репутацию нашей семьи. Но с другой стороны, чувствуется огромная поддержка, потому что есть, у кого попросить совет, поговорить по душам и знать, что ты будешь услышан и понят».

По словам Анастасии Повторейко, чья врачебная династия берёт начало ещё в XIX веке, семейные принципы стали определяющими и для её профессионального выбора. «На меня в семье никогда не давили и не давали советов, кем стать, но я всегда видела отношение к профессии и после 10 класса сама решила, что хочу быть врачом. Я остаюсь на духовно-нравственных традициях нашей семьи и всегда стараюсь показывать своим примером, что врач – это служение людям, и если ты сделал этот профессиональный выбор, то должен быть готов к тому, что твои личные интересы всегда будут на втором плане», - поделилась Анастасия Повторейко.

Награждение врачебных династий прошло на мероприятии, приуроченном к Всемирному Дню действий профсоюзов «За достойный труд». В рамках Года семьи областной профсоюз работников здравоохранения провёл онлайн-акцию, в которой приняли участие 11 семей из 7 медицинских организаций Псковской области.