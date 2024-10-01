Общество

Как не терять деньги на ставках в букмекерских конторах, ответил эксперт

Россияне теряют на ставках в букмекерских конторах более триллиона рублей в год, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Директор межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия» Александр Горбаченко раскрыл, с чем может быть связано такое явление.

По сведениям Ивана Чебескова, с 2019 по 2023 год доходы букмекеров в России увеличились в шесть раз, достигнув 1,2 триллиона рублей, а число их постоянных клиентов составило примерно 6 миллионов человек. Россияне ежедневно делают ставки и теряют свои деньги.

По словам Александра Горбаченко, как любой легальный бизнес, букмекерские конторы вкладывают деньги в маркетинг, в привлечение новых пользователей. Но делают они это в рамках правового поля, и их контролируют контролирующие органы, пишет RuNews24.ru.

«Если признавать, что паттерн поведения ставочника, особенно для молодого поколения, несет какие-то негативные последствия, необходимо, в том числе контраргументировать и заниматься воспитанием общества, информированием его о последствиях подобной деятельности. Возможно, дать какие-то рекомендации, внедрить их в общество для того, чтобы люди, принимая участие в ставках, пари, делали это с умом. Не с точки зрения подсказывать решение, а с точки зрения рекомендаций. Например, не надо ставить все, как говорится, идти в all-in, только при наличии свободных средств. Это задача, которая на самих букмекеров не перекладывается и не должна перекладываться», – убежден эксперт.