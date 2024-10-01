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Общество

Большинство респондентов ПЛН выступают против отмены 11-летнего обучения в школе

07.10.2024 18:16|ПсковКомментариев: 0

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей выступают против отмены 11-летнего обучения в школе. Это следует из опроса, в котором приняли участие 398 человек.

56.03% респондентов предлагают оставить детей и учителей в покое и считают, что «проблемы необходимо искать в других местах».

А вот 19,1% опрошенных полагают, что система школьного образования нуждается в комплексной перестройке, и полумерами тут не обойтись. 

12,81% псковичей, принявших участие в опросе, назвали идею отмены 11-летнего обучения сомнительной и считают, что все последние нововведения в образовании были неудачными. При этом поддерживают последние нововведения лишь 0,25% опрошенных. 

8,54% респондентов полагают, что школьникам не нужно учиться 11 лет, лучше пораньше начать работать.

2,01% проголосовавших выступили за увеличение сроков обучения в школе, так как считают, что дети не успевают усвоить весь материал за 11 лет. 

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?».

Теги: #опрос ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 7 человек
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