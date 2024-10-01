Общество

Большинство респондентов ПЛН выступают против отмены 11-летнего обучения в школе

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей выступают против отмены 11-летнего обучения в школе. Это следует из опроса, в котором приняли участие 398 человек.

56.03% респондентов предлагают оставить детей и учителей в покое и считают, что «проблемы необходимо искать в других местах».

А вот 19,1% опрошенных полагают, что система школьного образования нуждается в комплексной перестройке, и полумерами тут не обойтись.

12,81% псковичей, принявших участие в опросе, назвали идею отмены 11-летнего обучения сомнительной и считают, что все последние нововведения в образовании были неудачными. При этом поддерживают последние нововведения лишь 0,25% опрошенных.

8,54% респондентов полагают, что школьникам не нужно учиться 11 лет, лучше пораньше начать работать.

2,01% проголосовавших выступили за увеличение сроков обучения в школе, так как считают, что дети не успевают усвоить весь материал за 11 лет.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?».