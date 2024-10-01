Общество

Псковичей приглашают принять участие в новом сезоне национальной премии «Наш вклад»

АНО «Национальные приоритеты» объявило старт приема заявок на участие в национальной премии «Наш вклад» сезона 2024–2025. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Премия отметит значимые социальные проекты бизнеса и НКО. Представить свои проекты смогут российские компании и некоммерческие организации (НКО) из всех регионов страны, чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России. Подать заявку можно до 30 ноября на официальном сайте нашвклад.рф. Традиционно в оценке программ участников премии примут участие и все главы субъектов Российской Федерации.

Свои социальные инициативы на премию могут представить следующие категории участников: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Всем финалистам премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

«Важно, что современные предприниматели и некоммерческие организации ведут свою социальную деятельность с четким ориентиром на национальные цели. И тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах, — отмечает заместитель председателя правительства РФ и председатель экспертного совета национальной премии «Наш вклад» Александр Новак и напоминает, что президент России определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство ведет работу над новыми нацпроектами. Они направлены на решение широкого круга задач — от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

Каждый сезон национальной премии «Наш вклад» объявляет дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению текущего года. В сезоне 2024–2025 АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) учредили специальную номинацию для представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы — «Год семьи». На рассмотрение в спецноминацию можно подать коммуникационные проекты, рекламные кампании, затрагивающие такие темы, как материнство, отцовство, детство, многодетность, забота о старшем поколении и другие направления, объединенные общей идеей: «Семья — это точка опоры и источник счастья».

«В предыдущем сезоне национальной премии "Наш вклад“ мы делали акцент на корпоративных социальных практиках, направленных на поддержку семьи, и выделяли это направление в сквозной тематический трек. С нового сезона мы расширим пул участников и отдельно отметим вклад представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи. Оценить социальные и маркетинговые эффекты от реализованных в 2024 году проектов в этой номинации нам помогут лучшие эксперты и признанные профессионалы отрасли», — сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Специальная номинация позволит отметить успешные примеры сотрудничества профессионалов рекламной индустрии с представителями бизнеса, результатом которого становятся яркие, креативные работы, наполненные качественным смысловым контентом. В состав экспертного жюри специальной номинации «Год семьи» войдут представители сферы рекламы и маркетинга, которые будут оценивать заявки через призму социального эффекта.