Общество

Спрос на специалистов в сфере закупок в Псковской области вырос на 43% – аналитики

Аналитика показывает, что за последние 30 дней псковские работодатели искали более 4 тысяч новых работников. Это превышает прошлогодний спрос на 14%. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы hh.ru

Инфографика: hh.ru

Наиболее выраженный спрос на данный момент в Псковской области держится на специалистов в сфере закупок. По сравнению с прошлым годом местные компании нарастили спрос на специалистов по закупкам на 43%.

На втором месте по спросу у местных работодателей – кадровики. Компании искали на 40% больше специалистов по управлению персоналом, чем в 2023 году. Также на 39% выросла потребность в кадрах в сфере автобизнеса.

При этом работодатели Псковской области уронили спрос на специалистов в сфере стратегии и консалтинга – таких работников стали искать на 45% реже, чем в 2023 году. Также на 39% стало меньше вакансий для специалистов по страхованию, на 20% – для топ-менеджеров разных отраслей.