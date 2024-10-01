Общество

Поставщик оставил псковский перинатальный центр без наборов для хирургических процедур

Поставщик из Казани оставил Псковский клинический перинатальный центр без наборов для хирургических процедур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной служба России по Псковской области.

В Псковское УФАС России поступили сведения от Псковского клинического перинатального центра в отношении ООО «Ками» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, так как он принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку изделий для операций.

Комиссия изучила материалы дела и выяснила, что ООО «Ками», выиграв аукцион, должно было поставить набор белья для операции кесарево сечение на сумму 506 399,74 рубля в период с 24 марта по 31 декабря 2023 года. Однако, согласно сведениям из единой информационной системы, раздела «Электронное актирование», контракт на 20 октября 2023 года ООО «Ками» исполнила на 30%.

Комиссия Псковского УФАС учитывала значимость предмета закупки. Из-за неисполнения ООО «Ками» взятых на себя обязательств учреждение здравоохранения, которое оказывает медицинскую помощь беременным женщинам, а также осуществляет помощь при рождении детей, не обеспечило свою потребность в наборах белья, которые непосредственно используются медицинским персоналом.

Согласно сведениям из ЕИС «реестр контрактов», ООО «Ками» заключено 336 контрактов, из них 8 - на исполнении, 64 - прекращены, в том числе и по причине одностороннего отказа заказчика.

На момент рассмотрения сведений общество включено в реестр недобросовестных поставщиков 23 раза, что свидетельствует о систематическом нарушении условий контракта.

Псковское УФАС России включило сведения в отношении ООО «Ками» в РНП сроком на 2 года.