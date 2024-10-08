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Общество

Эпидемиологические расследования проводят в Пскове из-за случаев заболевания пневмонией в школах

08.10.2024 17:54|ПсковКомментариев: 0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологические расследования случаев заболеваний внебольничной пневмонией в школах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

В регионе наблюдается сезонный подъем заболеваний пневмонией. Управление Роспотребнадзора выдало предписание на приостановление учебного процесса в двух школах Пскова.

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По предварительной информации, причинами вспышек стала несвоевременная изоляция больных учеников с симптомами ОРВИ, что явилось провоцирующим фактором для формирования очагов инфекции. Предварительно определен и основной возбудитель инфекционных заболеваний среди школьников - микоплазма.

В связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области приняли полный комплекс оперативных мер, направленных на недопущение распространения заболевания. Незамедлительно проведено разобщение контактных детей из очагов инфекции, их лабораторное обследование. Так как инкубационный период микоплазменной инфекции может продолжаться от 3 до 14 дней, а в некоторых случаях до трех недель, главная профилактическая мера в данной ситуации - это разобщение коллективов школьников, приостановление учебного процесса.

Также школам выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе - дезинфекции помещений. Управление Роспотребнадзора предлагает в учебных заведениях усилить утренние фильтры, строго соблюдать дезинфекционный и воздушно-тепловой режим, а всех детей с симптомами ОРВИ оставлять дома.

Специалисты предупреждают об опасности самолечения. «Любые обследования, в том числе и КТ, а также схемы лечения, может назначить только врач. При первых признаках недомогания покажите ребенка специалисту», - добавили в Роспотребнадзоре.
Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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