Общество

Две школы в Пскове перешли на дистанционное обучение из-за пневмонии

Школы №1 и №24 в Пскове перевели на дистанционный формат обучения, рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Две школы у нас закрыты на карантин. Мы организовали дистанционное обучение, а также проведение школьной олимпиады в том же формате для этих школ. Всем детям надо дать возможность поучаствовать в школьном этапе», - отметил Геннадий Иойлев.

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области пояснили, что две школы города Пскова переведены на дистанционное обучение в связи с регистрацией случаев пневмонии в этих учреждениях.

По данным Роспотребнадзора, на 7 октября из-за ОРВИ в Псковской области закрыты на карантин девять классов в семи школах, две группы в двух детских садах и две группы в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.