Общество

Наталья Горбачева: Хотелось бы, чтобы профсоюз был во всех организациях

Наличие профсоюза в организации дисциплинирует работодателей. Такое мнение председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачева выразила в рамках передачи «Беседка» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

Наталья Горбачева выразила надежду на более строгое отношение к работодателям в вопросах оформления коллективных договоров, облегчающих условия труда для сотрудников организаций.

«Хотелось бы, конечно, чтобы мы в этом плане строже подходили к вопросу о коллективных договорах. Работодателям надо указать на обязательность коллективных договоров. Там, где профсоюз, — там порядок. Мы следим за этим, хотелось бы, чтобы профсоюз был во всех организациях, хотя бы бюджетных организациях», - отметила председатель отраслевого профсоюза.