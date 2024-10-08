Общество

Полуфиналистки «Мисс Псков-2024» приняли участие в титульной фотосессии

В рамках подготовки к финальному мероприятию полуфиналистки конкурса «Мисс Псков-2024» стали участницами первой официальной фотосессии проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

К появлению перед фотокамерами девушек готовила команда стилистов и визажистов проекта, среди которых Марина Тращенкова, Евгения Калью, Ирина Степанова, Маргарита Андреева, Софья Михайлова, Дарья Самсонова, Аня Елистратова, Мила Хохлова, Алёна Прокопьева, Наталья Мазорук и Татьяна Крылова.

В этот день девушки успели поработать с несколькими фотографами в разных локациях.

Ранее модный показ с участием полуфиналисток фестиваля красоты прошел в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове.