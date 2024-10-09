Общество

«Дневной дозор»: Стоит ли переименовывать советские улицы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», тема: «В соседних регионах переименовывают советские улицы. Не пора ли и нам?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С момента распада СССР в нашей стране периодически вспыхивают дискуссии о том, не слишком ли много в нашей стране топонимов советского времени. Страны уже нет, а улицы, проспекты и площади, связанные с именами Ленина, Джержинского, Свердлова, Фабрициуса, все еще есть практически в каждом городе. Некоторые регионы уже пошли по пути декоммунизации: в начале 90-х исторические названия вернули многим улицам Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, и на днях было принято решение о переименовании трех улиц - Карла Маркса, Смольной и имени Урицкого — в Ржеве. А Псков все еще «держится», хотя в нашем городе множество названий, не имеющих никакого отношения к псковской истории. Взять, например, улицы Розы Люксембург и Карла Маркса. Эти исторические личности наш город не посещали никогда.

Мнение общественности по поводу целесообразности возвращения исторических названий улиц Пскова неоднозначно. Может, поэтому мы все еще не можем решиться на отказ от советских топонимов. Одни выступают за то, чтобы избавиться от названий улиц, которые напоминают о коммунистическом прошлом и связаны с именами тех, кто был в ответе за кровавые преступления.

Другие — в основном пожилые люди — считают, что такие названия — это тоже часть истории нашей страны, и от нее нельзя избавляться. Есть и те, кто принципиально не против переименования улиц, но представляет себе, во сколько городу обойдется замена всех уличных табличек, а жителям переименованных улиц — замена паспорта и других документов, где требуется указание адреса прописки и проживания. Стоит ли идти по пути переименования и применять такой радикальный подход? Может, есть смысл вернуть исторические названия хотя бы некоторым улицам Пскова? Или пусть все остается, как есть? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Ярым противником переименования улиц, названия которых остались с советских времен, всегда был первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Уж если и переименовывать, то наоборот, полагает он. Например, когда-то в Пскове была улица Николая Островского, названная в честь советского писателя, автора романа «Как закалялась сталь», но ее переименовали в Кузнецкую. Персек обкома предложил вернуть улице предыдущее название и назвал еще несколько объектов, которые, по его мнению, можно было бы переименовать. Но сейчас в топонимике лучше ничего не трогать — не переименованием заниматься надо, а более важные вопросы решать, полагает Петр Алексеенко.

«Надо вернуть название (улицы) Николая Островского. А вот Рижский проспект можно переименовать в проспект Пушкарева. Виталий Николаевич очень много сделал для Пскова, для области. Стоит увековечить его память. Карла Маркса изучают во всем мире, его нельзя трогать. Так же как и Ленина. У нас единственный, наверное, город в России, где по улице Ленина проходим к памятнику Ленина».

Отдельные улицы Пскова можно переименовать ввиду их несовместимости с современностью, полагает председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов. Главное, чтобы этот процесс не носил тотальный характер. Во-первых, времена меняются — как бы потом все опять менять не пришлось. А во-вторых, переименование улиц несет за собой ощутимые финансовые затраты и для местной власти, поскольку надо будет менять все уличные таблички, и для населения, которому придется столкнуться со сменой большого количества документов. Комментарий Михаила Иванова.

«Я считаю, что это не должно принимать форму кампании. Определенная политическая ситуация изменится через 10 лет, и название может опять измениться. Это имеет определенные юридические последствия. Гражданам потребуется переоформлять документы о праве собственности, например, на квартиры и другие объекты. Это довольно сложная и небезболезненная процедура. Необходимо учитывать мнение населения. По этому вопросу целесообразно провести опрос, чтобы узнать мнение граждан».

Псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий всегда выступал за устранение советских названий улиц Пскова. Альтернативные варианты — вернуть им исторические наименования или назвать в честь героев спецоперации. Но торопиться с этим не надо, полагает Игорь Савицкий. Все же разговоры о том, что переименование улиц — очень затратный процесс, он считает словоблудием.

«Не надо никуда торопиться, не надо называть улицы в честь новых героев. Надо, чтобы прошло время, чтобы мы все осознали, успокоились, посчитали всех героев, а потом бы все решили. Возврат исторических названий улицам является актуальным, так как история и названия улиц играют важную роль для любой страны и нации. Если мы осознаем свою историю и уважительно, аккуратно к ней обращаемся, у нас есть будущее. Возврат старых исторических названий улицам важен. Текущие названия, такие как Фабрициуса, Ленина и Карла Маркса, не отражают положительных аспектов для России. Следует восстановить исторические названия по всей России. Некоторые говорят, что это растрата бюджета, что это дорого, но это все словоблудие. Самый известный город совершенно спокойно, без ущерба для бюджета переименует свои улицы. И Почта России не умрет, люди разберутся, куда писать и так далее».

Пришла пора, когда упорядочить название улиц в Пскове не мешает, полагает архитектор-реставратор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин, который в свое время долго состоял в городской комиссии по переименованию улиц. Он тоже выступает за возвращение исторических названий, но подходить к этому процессу предлагает вдумчиво, с учетом мнения профессионалов.

«К сожалению, многие советские названия были типовыми. Приезжая в другой город, обязательно можно встретить улицы Ленина, Карла Маркса, Карла Либкнехта, которого уже никто не помнит и не знает, кто он такой и чем он прославился. В таком историческом городе как Псков утратить 90% исторических топонимов - неправильно. С другой стороны, нельзя все делать и решать огульно. Здесь есть серьезные проблемы, например, финансовые. Например, улица Леона Поземского явно требует переименования, так как мало кто знает, чем он прославился и что он сделал. А вот древняя улица Званница или Нарвская улица - это история, связанная с торговлей и процветанием Пскова. Такие названия жаль бросать. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Мнение общества всегда следует учитывать и проводить опросы».

Осенью прошлого года на фасадах зданий в историческом центре Пскова начали появляться адресные таблички с указанием не только нынешних, но и старинных названий улиц. С тех пор прошел почти год, и время показало, что сделано это было не зря, отмечает глава Пскова Борис Елкин. Как показал этот туристический сезон, многие гости города, гуляя по историческому центру, подходили к домам, внимательно изучали таблички, фотографировались, а местные гиды используют данную информацию в своих экскурсионных программах. Также Борис Елкин высказал свое отношение к теме ухода от названий советской эпохи из псковской топонимики.

«Необходимо понимать, что мы работаем не на себя, а во благо людей. Если возникнут запросы от местных жителей, их следует рассмотреть. Но делать это повсеместно и необдуманно я бы, конечно, не стал. В истории страны было много различных периодов, как положительных, так и отрицательных. Это наша история, которую необходимо помнить, чтить, а не как наши западные партнеры, которые этим, к сожалению, пренебрегают. Наша история богата разными событиями, не всегда эти события положительные, но я считаю, что разрушать эту историю не надо. Нужно отдельно рассмотреть возможность наименования улиц в честь героев СВО. Это также часть нашей истории, истории нашей страны. Понятное дело, что одну историю не следует замещать другой, нужно лишь дополнять. Все эти моменты могут сосуществовать и отражать богатую историю города Пскова, насчитывающую более 1120 лет. Различные события и эпохи — это неотъемлемая часть нашей истории, о которой важно помнить, важно делать выводы, чтобы избегать повторения негативных примеров».

Положительно проект по установке адресных табличек со старыми названиями улиц в Пскове оценила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Такой подход, по ее убеждению, воспитывает у псковичей уважение к истории и интерес к тому, как раньше выглядела и чем жила улица, на которой они живут. Сама же Гелена Самохвалова выступает за возвращение исторических названий улиц.

«Что касается названий улиц, необходимо знать и доносить как до жителей, так и до гостей те улицы, которые были исторически, особенно в центральной, исторической части города. С такой глубокой историей как у Пскова, который прошел несколько эпох, существовал очень давно, важно знать начальное название основных улиц. Если переименовывают улицы, которые получили название в советский период, здесь у меня такое мнение: если она была названа и до этого названия не имела, зачем тут что-то выдумывать и переименовывать? Это же тоже история, люди, которые чем-то прославились в период революции и так далее. Зачем менять одних на других? Города расстраиваются, появляются новые улицы. Называйте их новыми именами».

Спокойно к теме переименования относится заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. На его взгляд, она не является первостепенной — отдельные активисты периодически делают какие-то вбросы, но до логического завершения дело чаще всего не доходит. Поэтому исходить надо из целесообразности переименования той или иной улицы и, конечно же, из отношения населения к этому шагу.

«Если улицы названы именами исторических персонажей, то вопрос заключается в том, как мы относимся к этой части нашей истории. Необходимо решать этот вопрос гражданам. Возможно, стоит провести хотя бы опрос, спросить их мнение. Вполне возможно, если совсем нам не ужиться с советским прошлым, можно переименовать улицы в честь военно-исторических героев. Я к этому отношусь спокойно. Переименования происходят и в других местах, например, в Петербурге. Такие вопросы требуют консультаций с гражданами. Вопрос целесообразности также важен. Существуют исторические контексты, которые сохраняются, пока живы те, кому это не безразлично».

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Есть ощущение, что в переименовании улиц нет ничего страшного. Летом 2022 года в Псковском районе в деревне SOS названную в честь нациста улицу Германа Гмайнера переименовали в честь Героя Советского Союза Илья Коровина. И ничего. А несколькими десятками лет ранее в Пскове улицу Николая Островского переименовали в Кузнецкую — и ничего, все живы. Сегодня большинство наших респондентов поддержали курс на возвращение исторических названий улиц, но предлагают не спешить с этим и обязательно спрашивать мнение населения. Справедливости ради напомним, что несколько лет назад в Пскове предлагалось переименовать улицу Розы Люксембург и сквер имени 60-летия Октября. В итоге большинство горожан не выразило восторга от этой затеи, и все остается как есть. Так может действительно сейчас не время тормошить историю и псковскую топонимику?

Татьяна Иванова