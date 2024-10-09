«Дневной дозор»: Стоит ли переименовывать советские улицы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», тема: «В соседних регионах переименовывают советские улицы. Не пора ли и нам?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С момента распада СССР в нашей стране периодически вспыхивают дискуссии о том, не слишком ли много в нашей стране топонимов советского времени. Страны уже нет, а улицы, проспекты и площади, связанные с именами Ленина, Джержинского, Свердлова, Фабрициуса, все еще есть практически в каждом городе. Некоторые регионы уже пошли по пути декоммунизации: в начале 90-х исторические названия вернули многим улицам Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, и на днях было принято решение о переименовании трех улиц - Карла Маркса, Смольной и имени Урицкого — в Ржеве. А Псков все еще «держится», хотя в нашем городе множество названий, не имеющих никакого отношения к псковской истории. Взять, например, улицы Розы Люксембург и Карла Маркса. Эти исторические личности наш город не посещали никогда.
Мнение общественности по поводу целесообразности возвращения исторических названий улиц Пскова неоднозначно. Может, поэтому мы все еще не можем решиться на отказ от советских топонимов. Одни выступают за то, чтобы избавиться от названий улиц, которые напоминают о коммунистическом прошлом и связаны с именами тех, кто был в ответе за кровавые преступления.
Другие — в основном пожилые люди — считают, что такие названия — это тоже часть истории нашей страны, и от нее нельзя избавляться. Есть и те, кто принципиально не против переименования улиц, но представляет себе, во сколько городу обойдется замена всех уличных табличек, а жителям переименованных улиц — замена паспорта и других документов, где требуется указание адреса прописки и проживания. Стоит ли идти по пути переименования и применять такой радикальный подход? Может, есть смысл вернуть исторические названия хотя бы некоторым улицам Пскова? Или пусть все остается, как есть? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Ярым противником переименования улиц, названия которых остались с советских времен, всегда был первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Уж если и переименовывать, то наоборот, полагает он. Например, когда-то в Пскове была улица Николая Островского, названная в честь советского писателя, автора романа «Как закалялась сталь», но ее переименовали в Кузнецкую. Персек обкома предложил вернуть улице предыдущее название и назвал еще несколько объектов, которые, по его мнению, можно было бы переименовать. Но сейчас в топонимике лучше ничего не трогать — не переименованием заниматься надо, а более важные вопросы решать, полагает Петр Алексеенко.
Отдельные улицы Пскова можно переименовать ввиду их несовместимости с современностью, полагает председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов. Главное, чтобы этот процесс не носил тотальный характер. Во-первых, времена меняются — как бы потом все опять менять не пришлось. А во-вторых, переименование улиц несет за собой ощутимые финансовые затраты и для местной власти, поскольку надо будет менять все уличные таблички, и для населения, которому придется столкнуться со сменой большого количества документов. Комментарий Михаила Иванова.
Псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий всегда выступал за устранение советских названий улиц Пскова. Альтернативные варианты — вернуть им исторические наименования или назвать в честь героев спецоперации. Но торопиться с этим не надо, полагает Игорь Савицкий. Все же разговоры о том, что переименование улиц — очень затратный процесс, он считает словоблудием.
Пришла пора, когда упорядочить название улиц в Пскове не мешает, полагает архитектор-реставратор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин, который в свое время долго состоял в городской комиссии по переименованию улиц. Он тоже выступает за возвращение исторических названий, но подходить к этому процессу предлагает вдумчиво, с учетом мнения профессионалов.
Осенью прошлого года на фасадах зданий в историческом центре Пскова начали появляться адресные таблички с указанием не только нынешних, но и старинных названий улиц. С тех пор прошел почти год, и время показало, что сделано это было не зря, отмечает глава Пскова Борис Елкин. Как показал этот туристический сезон, многие гости города, гуляя по историческому центру, подходили к домам, внимательно изучали таблички, фотографировались, а местные гиды используют данную информацию в своих экскурсионных программах. Также Борис Елкин высказал свое отношение к теме ухода от названий советской эпохи из псковской топонимики.
Положительно проект по установке адресных табличек со старыми названиями улиц в Пскове оценила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Такой подход, по ее убеждению, воспитывает у псковичей уважение к истории и интерес к тому, как раньше выглядела и чем жила улица, на которой они живут. Сама же Гелена Самохвалова выступает за возвращение исторических названий улиц.
Спокойно к теме переименования относится заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. На его взгляд, она не является первостепенной — отдельные активисты периодически делают какие-то вбросы, но до логического завершения дело чаще всего не доходит. Поэтому исходить надо из целесообразности переименования той или иной улицы и, конечно же, из отношения населения к этому шагу.
Есть ощущение, что в переименовании улиц нет ничего страшного. Летом 2022 года в Псковском районе в деревне SOS названную в честь нациста улицу Германа Гмайнера переименовали в честь Героя Советского Союза Илья Коровина. И ничего. А несколькими десятками лет ранее в Пскове улицу Николая Островского переименовали в Кузнецкую — и ничего, все живы. Сегодня большинство наших респондентов поддержали курс на возвращение исторических названий улиц, но предлагают не спешить с этим и обязательно спрашивать мнение населения. Справедливости ради напомним, что несколько лет назад в Пскове предлагалось переименовать улицу Розы Люксембург и сквер имени 60-летия Октября. В итоге большинство горожан не выразило восторга от этой затеи, и все остается как есть. Так может действительно сейчас не время тормошить историю и псковскую топонимику?
Татьяна Иванова