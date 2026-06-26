Отчет председателя и новый депутат: 49-я сессия Псковской гордумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Очередная 49-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась 26 июня.

На заседании депутаты заслушали отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о деятельности за 2025 год, приняли проект расходов Псковской городской Думы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, уточнили правила застройки Пскова. В частности, теперь застройщик будет обязан проводить остекление лоджий и балконов. Также в ходе сессии удостоверение и значок депутата Псковской городской Думы от КПРФ вручили предпринимателю Евгению Сотнику, получившему мандат Бориса Прилипкина.

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Подробнее о сессии - в фоторепортаже Анны Тягуновой.