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Отчет председателя и новый депутат: 49-я сессия Псковской гордумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Очередная 49-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась 26 июня.

На заседании депутаты заслушали отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о деятельности за 2025 год, приняли проект расходов Псковской городской Думы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, уточнили правила застройки Пскова. В частности, теперь застройщик будет обязан проводить остекление лоджий и балконов. Также в ходе сессии удостоверение и значок депутата Псковской городской Думы от КПРФ вручили предпринимателю Евгению Сотнику, получившему мандат Бориса Прилипкина. 

Подробнее о сессии - в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

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Пресс-портреты

Гончаренко Александр Георгиевич

Гончаренко Александр Георгиевич

Председатель Псковской городской Думы седьмого созыва

Прилипкин Борис Сергеевич

Прилипкин Борис Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по единому округу 7-го созыва (2022-2026 гг.).

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