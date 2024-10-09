Общество

Качество связи на трассе Р-23 в Псковской области улучшил МегаФон

Десятки тысяч автомобилистов и пассажиров, проезжающие по дороге федерального значения Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель, а также жители населенных пунктов смогут оценить качество связи и устойчивость сигнала мобильного интернета в своих смартфонах после модернизации телеком-инфраструктуры. Инженеры МегаФона раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения на 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МегаФоне.

Фотографии: МегаФон

МегаФон перевел уже работающие базовые станции в низкочастотном слое на технологию 4G, что позволило расширить зону покрытия на 20% и получить достаточную емкость сети для обслуживания абонентов. Работы велись на инфраструктурных объектах, расположенных рядом с участками трассы возле населенных пунктов Феофилова пустынь, Лудони, Ременниково, Гультяи, Ширнево и городами Опочка, Остров, Пустошка и Невель. В результате мобильный сигнал стал устойчивее, повысилось качество соединения.

«Наличие качественного мобильного интернета на федеральных автомагистралях - это уже не просто удобство, а насущная необходимость для современных водителей. Это позволяет оставаться на связи в пути, получать актуальную информацию о дорожной обстановке, прокладывать оптимальные маршруты в режиме реального времени. Подключение к интернету открывает доступ к широкому спектру полезных сервисов — от голосовых помощников до потоковых развлекательных платформ, что помогает сделать долгие поездки более комфортными и безопасными. Также высокоскоростной мобильный интернет становится незаменимым для дистанционного контроля и управления корпоративным автопарком. В целом, уверенное интернет-покрытие федеральных трасс можно назвать важнейшей инфраструктурной основой для развития современной мобильности как на потребительском, так и на бизнес-уровне», — отметил директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Федеральная дорога Р-23 соединяет три региона — Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области. Это одно из самых загруженных направлений на подъезде к северной столице: по участку на границе Ленинградской и Псковской областей в среднем проезжает более 10 тысяч автомобилей в сутки, почти половину трафика составляют фуры, которые перевозят грузы из России в Белоруссию и обратно. По данным аналитиков МегаФона, обычно летом количество россиян, отправляющихся по трассе Р-23 на 16% превышает весенние показатели и на 27% — зимние. Наибольшее количество поездок фиксируется в июле и августе.

В этом году на участке чаще других проезжали москвичи и петербуржцы, они составили около 35% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова, по трассе Р-23 чаще других путешествуют автолюбители из Смоленска, Брянска и Твери.