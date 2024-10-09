Общество

Перечень организаций для прохождения осужденными исправительных работ расширили в Пскове

Перечень организаций для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ расширили в городе Пскове. Соответствующее постановление приняла администрация города.

Осужденные смогут направиться отбывать наказание в производственно-интеграционные мастерские

для инвалидов имени В.П. Шмитца, в управляющую

организацию «Жилой квартал №1», в общества с ограниченной ответственностью «РИЗО», «ГАВИ», «ВААЛ», «РАШ», «СКАЙНЕТ», «ЭСКРОУ РУ», «Северо-Западная

промышленная компания», а также в Псковский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.

Помимо этого, отбыть наказание в виде исправительсных работ осужденные смогут у некоторых предпринимателей.