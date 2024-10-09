Перечень организаций для прохождения осужденными исправительных работ расширили в Пскове

Перечень организаций для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ расширили в городе Пскове. Соответствующее постановление приняла администрация города.
Осужденные смогут направиться отбывать наказание в производственно-интеграционные мастерские
для инвалидов имени В.П. Шмитца, в управляющую
организацию «Жилой квартал №1», в общества с ограниченной ответственностью «РИЗО», «ГАВИ», «ВААЛ», «РАШ», «СКАЙНЕТ», «ЭСКРОУ РУ», «Северо-Западная
промышленная компания», а также в Псковский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.
Помимо этого, отбыть наказание в виде исправительсных работ осужденные смогут у некоторых предпринимателей.