Общество

Пять бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат

В Пскове сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели рейд для выявления мужчин, которые прибыли из-за границы и стали гражданами России, но не встали на воинский учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

При проверке 11 граждан были обнаружены пять мужчин, не состоящих на воинском учете. Им вручили повестки и отправили в военкомат.

Гражданам объяснили их ответственность за нарушение миграционного законодательства и рассказали о возможностях службы по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.