Пять бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат

В Пскове сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели рейд для выявления мужчин, которые прибыли из-за границы и стали гражданами России, но не встали на воинский учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото: Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону
При проверке 11 граждан были обнаружены пять мужчин, не состоящих на воинском учете. Им вручили повестки и отправили в военкомат.
Гражданам объяснили их ответственность за нарушение миграционного законодательства и рассказали о возможностях службы по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.