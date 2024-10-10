Общество

Алексей Севастьянов: Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией

Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией, такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Сократить число чиновников (для борьбы с коррупцией - ред.) - это не решение. Заказчики объектов - это все равно исполнительная власть. И у нас во многих отделах многих людей не хватает. Мы как-то, мне кажется, заигрались с тем, что у нас "много чиновников". А если посмотреть, у нас штатно не хватает огромного количества специалистов в районах, в муниципалитетах, в правоохранительных органах, в полиции», - заявил Алексей Севастьянов.

Депутат считает, что необходимы больший контроль и повышение уровня доверия к исполнительной власти на местах.

«Правильно, если мы будем доверять местным специалистам осваивать строительство дорог или ремонт школ... По крайней мере, мы знаем этих людей, знаем, что они делают здесь работу. А когда заявляются участники (на госзакупки - ред.), и непонятно, что в их послужном списке. Возможно, в их послужном списке только "левые" схемы», - предположил депутат.