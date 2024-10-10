Алексей Севастьянов: Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией

Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией, такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Депутат считает, что необходимы больший контроль и повышение уровня доверия к исполнительной власти на местах.
«Правильно, если мы будем доверять местным специалистам осваивать строительство дорог или ремонт школ... По крайней мере, мы знаем этих людей, знаем, что они делают здесь работу. А когда заявляются участники (на госзакупки - ред.), и непонятно, что в их послужном списке. Возможно, в их послужном списке только "левые" схемы», - предположил депутат.