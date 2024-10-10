Общество

Карантин в псковской школе №26 ввели из-за пневмонии — Роспотребнадзор

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области школе №26 выдано предписание на приостановление учебного процесса сроком на 10 дней из-за выявления случаев пневмонии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ведомстве.

«Наша профилактическая мера - это приостановление учебного процесса. Разобщение школьников - это действенная профилактическая мера, позволяющая не допустить распространение инфекции», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Управление Роспотребнадзора предлагает в учебных заведениях усилить утренние фильтры, строго соблюдать дезинфекционный и воздушно-тепловой режимы, а всех детей с симптомами ОРВИ оставлять дома.

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Напомним, ранее школы №1 и №24 в Пскове перевели на дистанционный формат обучения в связи с регистрацией случаев пневмонии в этих учреждениях.

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологические расследования случаев заболеваний внебольничной пневмонией в школах города.