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Общество

Сохранение природных ресурсов СЗФО депутаты восьми регионов обсудили в нацпарке «Валдайский»

11.10.2024 13:22|ПсковКомментариев: 0

Вопросы сохранения природных ресурсов Северо-Западного федерального округа депутаты восьми регионов обсудили на площадке национального парка «Валдайский» в Новгородской области. В заседании комитета ПАСЗР по экологии приняли участие вице-спикер Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков и его заместитель Пётр Алексеенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Одним из главных вопросов повестки стала инициатива принимающего региона – депутаты новгородского парламента предложили дополнить статью 31 федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» изменениями, которые позволят тяжеловесной мусоровозной технике передвигаться по автодорогам без специального разрешения.

В ходе обсуждения особенностей природных ресурсов территорий Северо-Запада депутаты обратили внимание на вопрос необходимости реабилитации животных, которых использовали в коммерческих целях в качестве участников культурно-массовых мероприятий и в фотосессиях. Почти в половине регионов округа, в том числе в Псковской области, есть центры, зоокомлексы, приюты, в которых на высоком профессиональном уровне реабилитируют животных за счёт средств меценатов и неравнодушных граждан. Ожидается, что деятельность таких юридических и физических лиц будет регулировать федеральной закон, уже разработанный Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

 

Также на заседании поднимались вопросы финансирования ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Обсудили депутаты и меры, принимаемые крупнейшими промышленными предприятиями по сохранению экологически чистой окружающей среды.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #лес #псковское областное собрание #СЗФО
Источник: Псковская Лента Новостей
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