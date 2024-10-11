Победителей конкурса рисунков «Моя семья и труд» наградили в Пскове

Сегодня, 11 октября, состоялось очередное заседание Совета Псковского областного совета профессиональных союзов, на котором наградили победителей конкурса «Моя семья и труд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов
Перед началом заседания председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов наградил победителей конкурса рисунков «Моя семья и труд», прошедшего в рамках всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
Совет заслушал отчет и принял постановление по итогам проведения всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд».
Далее состоялось утверждение акта проверки контрольно-ревизионной комиссии Псковского облсовпрофа за период с 5 сентября 2023 года по 15 апреля 2024 года.
Также на Совете выбрали делегата на внеочередной съезд общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России».