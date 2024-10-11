Общество

Псковичей приглашают принять участие во всероссийском форуме «Дигория»

Стартовал прием заявок на VI Всероссийский форум и IV Национальную премию «Дигория». Мероприятия стали ключевой российской площадкой, объединяющей потенциал ученых и практиков социально-гуманитарного профиля до 35 лет с целью разработки смысловых оснований развития страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийский форум «Дигория» — яркий пример фабрики смыслов, в основе которой лежит формула «молодежь для молодежи». Об актуальности такого формата рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров: «Работу с молодежью необходимо строить на основе понимания ее ценностей и мировоззрения, с учетом ее желаний и предпочтений. Здесь должны применяться самые современные форматы и креативные подходы. Деятельность "Дигории" в этом смысле очень важна, потому что она занимается вопросами изучения ценностей современной молодежи и разрабатывает креативные форматы донесения до молодого поколения ключевых государственных нарративов».

Набор участников на форум ведется по пяти профильным направлениям:

«Медиа и коммуникации» — для креативных продюсеров медиапроектов, медиаменеджеров, блогеров и создателей видеоконтента;

«Политическая экспертиза» — для политических экспертов и обозревателей, сотрудников политических отделов СМИ, сценаристов и продюсеров политических телепередач;

«Политическая аналитика» — для исследователей, владеющих количественными и качественными методами, интервьюеров и интерпретаторов;

«Социальные и креативные технологии» — для сценаристов и режиссёров публичных мероприятий, политических и социальных технологов, дизайнеров и художников;

«Политическое образование и гражданское просвещение» — для учёных социально-гуманитарного профиля, преподавателей и лекторов.

Перед участниками каждого направления будут поставлены задачи по разработке и продвижению ценностно-мировоззренческих нарративов.

«Нам важно не только дать возможность молодому поколению высказаться, показать свою точку зрения на современные проблемы, но и получить качественный результат. Форум этого года в гораздо большей степени ориентирован на достижение практических целей. Мы хотим увидеть инновационные подходы, креативные предложения для решения этих непростых задач. Именно поэтому и аудитория форума — более опытная и экспертная, средний возраст участников в последние годы составлял 27–28 лет», — прокомментировал руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

Участники форума смогут пройти диагностику личностного потенциала и оценку профессиональных компетенций в Ассессмент-центре, а также обсудить возможности развития карьеры с ключевыми работодателями общественно-политической сферы в карьерном центре Polit. Job. Благодаря этому форум и премия становятся не только площадкой по выработке смыслов и идей, но и ключевой кадровой платформой для специалистов политических профессий в стране.

Регистрация на VI Всероссийский форум «Дигория» продлится до 27 октября 23:59. Прием заявок осуществляется через платформу АИС «Молодежь России». Организаторами форума выступают АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Для поощрения лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере, в рамках форума состоится награждение IV Национальной премии «Дигория». Лауреаты премии получат право участия в форуме вне конкурсного отбора. Возглавляет Экспертный совет премии начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Премия вручается по трем номинациям: