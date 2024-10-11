Общество

Нового председателя Арбитражного суда Псковской области представили коллективу

Официальное представление в должности председателя Арбитражного суда Псковской области Любови Алексеевой, назначенной указом президента Российской Федерации, состоялось 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

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Нового руководителя судьям и сотрудникам аппарата суда представил исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Северо-Западного округа Андрей Филиппов по поручению заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации Юрия Иваненко.

В мероприятии приняли участие председатель четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда Георгий Ячменев, заместитель председателя Псковского областного суда Сергей Колесников, руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, начальник управления Судебного департамента в Псковской области Николай Морозов, председатель Совета судей Псковской области Игорь Панов, судьи и сотрудники Арбитражного суда Псковской области.

Представляя нового председателя, Андрей Филиппов отметил многолетний опыт работы в судебной системе, в том числе в родном суде, который, несомненно, будет помогать в дальнейшей работе в должности председателя суда.

В ответном слове Любовь Алексеева поблагодарила президента Российской Федерации, руководство Верховного суда Российской Федерации, Арбитражного суда Северо-Западного округа за оказанное ей высокое доверие при решении вопроса о назначении на пост председателя Арбитражного суда Псковской области, подчеркнув, что приложит все необходимые усилия для поддержания столь же высоких показателей работы суда, сохранению традиций и укреплению авторитета судебной власти.