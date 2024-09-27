Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Корпоратив в ресторане Helga
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Объекты агротуризма
Фермерство по любви
Господин Рейтингомер
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Великолепное Трио
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Баня Помощница от простуд
 
 
 
ещё Общество 27.09.2024 20:594 Почетную грамоту президента получил председатель облизбиркома Игорь Сопов 30.09.2024 22:360 Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области 30.09.2024 22:170 Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области 30.09.2024 22:000 Как вызвать интерес у ребенка к учебе, ответила педагог 30.09.2024 21:300 Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3% 30.09.2024 21:200 В Пскове мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений – опрос
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:275 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 24.09.2024 09:579 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области

30.09.2024 22:36|ПсковКомментариев: 0

Президент Владимир Путин назначил председателя Арбитражного суда Псковской области. Соответствующий указ Президента РФ от 30.09.2024 № 827 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Любовь Алексеева. Фото: pskov.arbitr.ru

В соответствии с текстом документа, председателем Арбитражного суда Псковской области назначена Алексеева Любовь Владимировна.

Как сообщалось ранее, Любовь Алексеева была рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области по итогам четвертого заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Любовь Алексеева исполняла обязанности председателя регионального Арбитражного суда. В ноябре 2022 года была назначена заместителем председателя суда.

Любовь Алексеева родилась 13 августа 1985 года. В 2008 году окончила ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» «Юридический институт правового администрирования» по специальности «юриспруденция», с квалификацией «юрист». В 2014 году награждена благодарственным письмом главного федерального инспектора по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 2017 году награждена благодарностью Совета судей Российской Федерации. Пятый квалификационный класс. В 2020 году награждена почетной грамотой Совета судей Псковской области и Арбитражного суда Псковской области. В 2022 году награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской федерации «За усердие» II степени.

Федор Тимаев, руководивший региональным Арбитражным судом с ноября 2014 года, в январе 2024 года получил должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (в Саратове).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 37 человек
30.09.2024, 22:360 Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области 30.09.2024, 22:170 Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области 30.09.2024, 22:000 Как вызвать интерес у ребенка к учебе, ответила педагог 30.09.2024, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 октября
30.09.2024, 21:300 Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3% 30.09.2024, 21:230 Новая страховка для таксистов: забота о пассажирах или очередной побор? 30.09.2024, 21:200 В Пскове мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений – опрос 30.09.2024, 21:090 Размер пособия по беременности может стать 794 тысячи рублей
30.09.2024, 21:000 Елена Даньшова провела в великолукской школе урок о воссоединении новых регионов с РФ 30.09.2024, 20:400 Зону отдыха благоустроил ТОС в новоржевской деревне Седоговец 30.09.2024, 20:270 Соцфонд предложил проиндексировать страховые пенсии с апреля на 14,75% 30.09.2024, 20:200 Продолжаются поиски псковички с родинкой на верхней губе
30.09.2024, 20:000 16% родителей школьников Пскова возьмут отпуск в период осенних каникул – опрос  30.09.2024, 19:500 Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября 30.09.2024, 19:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках». ВИДЕО 30.09.2024, 19:400 Продолжается прием заявок от псковичей на участие в конкурсе творчества пожилых людей
30.09.2024, 19:310 Автопробег в рамках акции «Спасибо, что мы вместе» прошел в Пскове 30.09.2024, 19:200 Псковская школа чтецов приглашает на занятие 5 октября 30.09.2024, 19:000 Свыше 100 псковских семей собрал фестиваль Движения Первых 30.09.2024, 18:490 В Пскове по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома возбуждено уголовное дело
30.09.2024, 18:401 Нетрезвых водителей за рулем Audi и Volkswagen поймали в Пскове 30.09.2024, 18:240 Задать вопросы приставу о коррупции смогут псковичи 1 и 4 октября 30.09.2024, 18:220 Родителям будущих великолукских выпускников рассказали об обучении в вузах ФСИН 30.09.2024, 18:200 Как работает единый реестр повесток, рассказали специалисты
30.09.2024, 18:190 Из ярославского зоопарка похитили кенгуру 30.09.2024, 18:070 Волнение респондентов ПЛН из-за атак дронов на соседние регионы возросло 30.09.2024, 18:070 Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи 30.09.2024, 18:030 Команда Порховского района заняла первое место на фестивале ГТО среди госслужащих
30.09.2024, 18:011 «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России. ВИДЕО 30.09.2024, 18:000 При поддержке клуба единоборств ветеран СВО в Пскове возобновил тренировки 30.09.2024, 17:580 Призеров премии «Экология – дело каждого» наградили в Пскове 30.09.2024, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 сентября
30.09.2024, 17:550 Более 150 человек в Пскове пришли на День открытых дверей в отделение Банка России 30.09.2024, 17:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 30.09.2024, 17:400 Театр «Пушкинская школа» премьерой завершает свои гастроли-2024 в «Михайловском» 30.09.2024, 17:360 В движение ТОС нужно вовлекать молодежь — Дмитрий Быстров
30.09.2024, 17:330 Мошенники взломали аккаунты 13 псковичей на сайте «Госуслуги» 30.09.2024, 17:270 Девять членов псковского клуба Nordman вошли в российский рейтинг теннисистов 30.09.2024, 17:210 Т1 Интеграция: Конкурентоспособную САПР продемонстрировали на форуме «Микроэлектроника» 30.09.2024, 17:190 Четыре концерта органной музыки дадут в псковской церкви в октябре
30.09.2024, 17:150 «ГорДозор»: Шлагбаум раздора. ВИДЕО 30.09.2024, 17:080 В Пустошкинском районе введен карантин из-за сорняка «повилика» 30.09.2024, 17:001 Ярмарка на воде 30.09.2024, 16:580 Культурно-образовательный комплекс хотят создать в Доме Родзянко в Усвятах
30.09.2024, 16:530 Почти 30 человек покусали клещи в Псковской области за неделю 30.09.2024, 16:510 Кредитный рейтинг Т1 и его облигаций повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом 30.09.2024, 16:470 Фальшивку обнаружили в выручке одной из заправок Пскова 30.09.2024, 16:420 «Железные люди»: Президент псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта. ВИДЕО
30.09.2024, 16:343 Шлагбаум для ПИЛГ 30.09.2024, 16:290 Около четырех тысяч кубометров грунта вывезли для строительства гостиницы в Пскове 30.09.2024, 16:210 VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у псковичей — аналитики 30.09.2024, 16:120 Оптовые цены на газ для всех потребителей в РФ в 2025 году будут индексированы на 10,3%
30.09.2024, 16:101 Суд оставил без изменений решение о непризнании ремонта в Пскове на 30 млн рублей 30.09.2024, 16:010 Глава псковской федерации: Русская система подготовки силовых атлетов — лучшая в мире 30.09.2024, 15:490 Тариф на передачу электроэнергии в РФ может вырасти на 11,6% в 2025 году 30.09.2024, 15:400 В Пскове водитель электросамоката врезался в автомобиль на пешеходном переходе
30.09.2024, 15:360 Музыку из «Гарри Поттера» смогут услышать псковичи в филармонии 30.09.2024, 15:130 Гала-концерт органной музыки состоится в Печорах 1 октября 30.09.2024, 15:010 Начался прием заявок для участия в развлекательной зоне псковского фестиваля «Добрый рок» 30.09.2024, 14:560 До -4 градусов прогнозируют в Псковской области 1 октября
30.09.2024, 14:500 Концерт-открытие филармонического сезона посвятят итальянским композиторам — Алексей Репников 30.09.2024, 14:430 Группа ПСБ предложила программу долгосрочных сбережений с государственным механизмом софинансирования 30.09.2024, 14:410 Псковские газовики присоединились к областному конкурсу «Я и пожарная безопасность» 30.09.2024, 14:330 Выставка «У прошлого – одни глаза» откроется в Пскове 2 октября
30.09.2024, 14:280 Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы 30.09.2024, 14:110 Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-журналисту за дискредитацию госорганов РФ 30.09.2024, 14:050 В Порховском районе открылся «Добро.Центр» 30.09.2024, 13:530 Пскович и великолучанин перевели мошенникам около 2,5 млн рублей
30.09.2024, 13:470 Писатель Юрий Молин посетил усадьбы Римского-Корсакова и передал музею редкие экспонаты 30.09.2024, 13:370 Все тепловые источники Пскова начнут работу 1 октября 30.09.2024, 13:280 На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей 30.09.2024, 13:220 Островское райпо предложило псковичам «молодильные яблоки» на осенней ярмарке
30.09.2024, 13:128 Псков сохранил 91 место в рейтинге городов по уровню зарплат 30.09.2024, 13:060 В Госдуму внесли проект бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов 30.09.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России 30.09.2024, 12:580 Первенство и турнир по самбо в псковской деревне Писковичи собрали 120 спортсменов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru