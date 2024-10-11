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Общество

«Цифровой диктант» поможет псковичам проверить свою киберграмотность

11.10.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут присоединиться к всероссийской акции «Цифровой диктант» по измерению уровня киберграмотности. Акция проходит в поддержку президентского нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Акция продлится до 28 октября. Принять участие можно по ссылке. Также на официальном сайте акции работает интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, а также здесь можно послушать образовательные лекции и мастер-классы.

Ежегодно свои двери для проведения «Цифрового диктанта» открывают образовательные учреждения — школы, университеты, а также библиотеки. В 2024 году жители регионов смогут пройти его в сотнях библиотек в разных уголках страны. 

Теги: #цифровой диктант
Источник: Псковская Лента Новостей
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