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Общество

Всемирный день астрономии отмечают в субботу перед 1-й четвертью Луны

12.10.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

День астрономии (Astronomy Day) отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Фото: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (Astronomy Week).

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергер (Doug Berger) решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Таким образом были объединены все настоящие любители астрономии, а девизом нового астрономического движения стали слова: «Несущие астрономию людям» (Bringing Astronomy to the People).

Астрономия (от греч. ἀστρο «звезда» и νόμος «закон») — одна из древнейших наук, это наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и систем. В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты Солнечной системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, метеороиды, межпланетное вещество, межзвёздное вещество, туманности, галактики и их скопления, чёрные дыры и многое другое. Астрономия позволяет нам видеть историю Вселенной собственными глазами.

В День астрономии тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество интересных мероприятий, пишет calend.ru.

День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское астрономическое общество, Королевское астрономическое общество Канады, Международная ассоциация планетариев, Американское астрономическое общество.

В 2007 году Астрономическая Лига начала популяризировать весенний и осенний Дни астрономии, чтобы определить, какой из них привлечет больше внимания общественности и заинтересованных организаций.

На Неделе астрономии и особенно в сам День астрономии тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество интересных мероприятий, направленных на повышение осведомленности общественности об астрономии и нашей прекрасной вселенной. Это и публичные лекции знаменитых космонавтов, и телеконференции, и совместные проекты, и массовые показы звездного неба. В школах проводятся специальные занятия по основам астрономии, а на выставках можно продегустировать космическую еду.

Теги: #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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