Пациенты Псковского клинического центра психиатрии и наркологии узнали о пагубном влиянии стресса

Медицинский психолог Анна Архирий прочитала для пациентов Псковского клинического центра психиатрии и наркологии лекцию на тему «Стресс в нашей жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
«Это важная тема, учитывая современный ритм жизни и множество факторов, способствующих стрессовым состояниям», - отметили в комитете.
В ходе лекции специалист затронула влияние стресса на психическое и физическое здоровье.Пациенты узнали о признаках и причинах стресса, а также о техниках релаксации, методах самопомощи и важности поддержки со стороны окружающих.
«Такие мероприятия способствуют повышению осведомленности о психическом здоровье и улучшению качества жизни», - заключили в комитете.