Общество

Полицейские обеспечили охрану правопорядка на «Покровской ярмарке» в Новосокольниках

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного правопорядка на «Покровской ярмарке» в Новосокольниках 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В период проведения ярмарки в городе Новосокольники на охрану общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействованы полицейские и представители АНО «Дружина».

С самого утра кинологи со служебными собаками обследовали места проведения мероприятия и места массового пребывания горожан.

Полиция, руководствуясь действующим законодательством, предприняла все необходимые меры для того, чтобы ярмарка прошла без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.