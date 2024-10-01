Общество

Комета «Цзыцзиньшань» скоро станет видна в Псковской области

Комета C/2023 A3 («Цзыцзиньшань» — ATLAS) станет видна в России примерно 11 или 12 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

Фото: «AstroAlert | Наблюдательная астрономия»

«Мы надеемся, что она будет видна, но она должна быть видна недалеко от Солнца, поэтому будут не самые идеальные условия для наблюдения», - сказал Владимир Колпаков.

Комету можно будет легко спутать с инверсионными следами от самолетов, которые подсвечены закатывающимся Солнцем. Комета не будет заметно двигаться. Она будет также смещаться, как и обычные звезды на небе, пишет «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

С 11 по 14 октября для успешного поиска кометы важно:

открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа (деревья, холмы, горы). Так что лучше всего оказаться на высоком строении с далеким видом в сторону заката Солнца;

ясное небо над западной частью горизонта;

хорошая прозрачность (без дымки);

рекомендуется искать с помощью бинокля (10х50 или 7х50).

До вечера 21 октября на вечернем небе будет яркая Луна - она будет немного мешать наблюдениям.

Ранее сообщалось, что северные сияния могут произойти в Псковской области в ближайшие дни.