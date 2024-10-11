Общество

Александр Козловский: вопросы пенсий остаются одними из основных

Вопросы назначения и перерасчета пенсии по-прежнему остаются одними из основных, с которыми жители Великих Лук обращаются к волонтерам юридического центра «Земляки», пишет основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«По одному из таких заявлений наши специалисты во время приема на этой неделе сделали запрос через портал госуслуг. Также в работе команды центра были вопросы, связанные с жилищным законодательством и правильностью начисления коммунальных платежей», - отметил основатель фонда Александр Козловский.

Также он напомнил, что приемы граждан в юридическом центре «Земляки» в Великих Луках проходят каждый четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, дом №13А.