Общество

Росздравнадзор опровергает заявления о нехватке антибиотиков в аптеках

Росздравнадзор опровергает информацию о нехватке антибиотиков в аптеках.

О том, что в минимум в 25 регионах России из аптек исчезли препараты, содержащие действующее вещество рокситромицин, ранее сообщили «Известия».

По данным издания, в аптеках 12 регионов нет лекарств, в составе которых содержится эритромицин, в шести регионах нет кларитромицина, в пяти — азитромицина. Отмечается, что нехватка препаратов фиксируется, в частности, в аптеках Дагестана, Крыма, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Позднее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что информация о нехватке некоторых антибактериальных препаратов в регионах России не соответствует действительности. Препараты стабильно выходят в гражданский оборот, пишет ТАСС.

«Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье. <...> По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», - сообщили в Росздравнадзоре.

В Росздравнадзоре уточнили, что, по данным системы маркировки лекарств, в Дагестане в наличии более 29 тысяч препаратов упаковок азитромицина, более 7 тысяч упаковок кларитрицина и более чем 4,5 тысячи упаковок эритромицина. В Крыму в наличии более 71 тысячи упаковок азитромицина, более 8 тысяч упаковок кларитромицина, более 3,8 тысячи упаковок эритромицина. В Кабардино-Балкарии доступны более 30 тысяч упаковок азитромицина, более 3 тысяч упаковок кларитромицина, более 2,6 тысячи упаковок эритромицина.

В Карачаево-Черкессии в наличии более 11 тысяч упаковок азитромицина, более 4 тысяч упаковок кларитромицина, более 1,6 тысячи упаковок эритромицина, а в Чечне - более 4 тысяч упаковок азитромицина, более 2 тысяч упаковок кларитромицина, более 0,6 тысячи упаковок эритромицина, отметили в пресс-службе.