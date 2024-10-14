Общество

Родители псковских школьников могут получить на проекты до 2 млн рублей

Общество «Знание» продолжает прием заявок на всероссийский конкурс инициатив родительских сообществ. До 25 октября представители Псковской области могут предложить свои проекты и воспользоваться поддержкой на их реализацию. По итогам отбора лучшие инициативы получат финансирование в размере до 2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российском обществе «Знание» в СЗФО.

На проведение конкурса президент России Владимир Путин поручил выделить 1 млрд рублей. Можно заявить проекты, которые направлены на решение задач в образовательной сфере и воспитании детей, также принимаются предложения по организации досуга, профориентации молодежи и другим тематикам. Они могут касаться вопросов патриотического, духовно-нравственного, физического, трудового, экологического и эстетического воспитания юных россиян.

Заявки будут оценивать в три этапа. Сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, затем к работе подключатся федеральные эксперты. А победителей определят члены Всероссийского родительского комитета (ВРК).

«Всероссийский родительский комитет – это новый консультативный орган при ведомстве. В него вошли самые активные родители, среди которых представители медийной сферы, династий, многодетных семей. Члены ВРК как представители очень важной для нас аудитории знают, в каких проектах сегодня действительно нуждаются родители и дети. Уверен, что их оценка будет компетентной и позволит выбрать достойных победителей, чьи инициативы будут полезны для решения текущих вопросов и задач», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Для победителей предусмотрены три категории призового фонда: 500 тысяч, один миллион рублей и два миллиона рублей. Лучшие проекты будут объявлены на заседании Всероссийского родительского комитета, которое пройдет в ноябре.

«Мы ждем от родителей заявки по самым разным направлениям: это могут быть инициативы, связанные с путешествиями, экскурсиями, спортивными, творческими мероприятиями и многим другим. На мой взгляд, важно, что помимо поддержки большого количества созидательных проектов, мы сможем выявить успешные практики и посмотрим, что хорошего, результативного и эффективного в плане совместной работы родителей и учителей делается в стране. И уже после первого сезона, я думаю, у нас появится банк лучших практик, которые мы с коллегами сможем дальше эффективно внедрять в нашей работе», – рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль. Информационную поддержку конкурсу оказывает тематический сайт Знание.Родители, где можно найти подробные сведения о критериях отбора.

Кроме того, открыта горячая линия: 8-800-333-10-68. С 5 утра до 19 вечера по московскому времени можно получить консультации по вопросам заполнения заявок и узнать больше о самом конкурсе.